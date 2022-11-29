Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda Balıkesir’in Sındırgı ilçesi farklı bir etkinliğe sahne oldu. İlçede öğrenciler ve protokol üyeleri beraber katı atık topladı.

Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda Balıkesir’in Sındırgı ilçesi farklı bir etkinliğe sahne oldu. İlçede öğrenciler ve protokol üyeleri beraber katı atık topladı.

Öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımı ile Balıkesir Caddesi genelinde atık toplama çalışması gerçekleştirildi. Halk dilinde çöp olarak nitelendirilen birçok ürünün atık olduğunu ve dönüşüme kazandırılabileceği bilgisi verildi.

Atık toplama çalışmalarına katılan öğrenci Mehmet Kanur, “Sındırgı’da okullar olarak toplandık ve sokaklardaki atıkları topluyoruz. Özellikle de inorganik atıkları toplayarak sokaklarımızı temizliyoruz” dedi.

Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Nuh Yüksel Özdemir ise, "Bugün burada 19-27 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası münasebetiyle icra etmiş olduğumuz programın devamında belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Akpınar Yaşam Merkezinde, Neresidir Akpınar Yaşam Merkezi atıkların toplandığı Sıfır Atık bünyesinde tekraren kullanıma dönüştürüldüğü Sındırgılı bayan arkadaşlarımız kardeşlerimiz, vatandaşlarımız başta olmak üzere faaliyet gösterdiği bir işletmemizdir. Atığa sahip çıkmak, çevreyi korumak atığımızı bu şekilde dönüştürmek geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Katılımdan dolayı değerli halkımıza ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz" diye konuştu.

Kumaşlardan gazetelere kadar birçok atık sanat eserine dönüşüyor

Özellikle ileri dönüşüm tekniklerinin kullanıldığı Akpınar Yaşam Merkezinde dönüşüm atölyelerinde çeşitli eğitimler verilirken, ’gazete atıklarını getir, hediyeni al’ kampanyası da gerçekleştirildi. Özellikle gazete kağıtlarının birer sanat eserine dönüştürüldüğü Akpınar Yaşam Merkezinde, kullanılmayan çarşaflar, kumaş parçaları da moda kıyafetleri, evlerde kullanılabilecek çeşitli ürünler haline getiriliyor.

Yöresel motiflerle süslenen atık kumaşlar kadınların maharetli ellerinde moda kıyafetleri haline getiriliyor. Kırkyama teknikleri ile parça kumaşlar da yorgan, yelek, örtü vb. ürünlere dönüştürülüyor. Doğal şehir unvanlı Sındırgı ilçesinde her alanda doğaya saygılı, yöresel ve doğal işler yapılıyor.

Gazete dokuma atölyesinde eğitim veren Zehra Meydan, “Akpınar Yaşam Merkezi gazete dokuma atölyesinde gazetelerden üretim yapmaktayız. Bugünkü etkinliğimiz Avrupa Atık Toplama Günü olarak çevreye duyarlılık adına insanlarımızı bilinçlendirmek adına çevremizdeki toplumsal görevimiz olarak temiz tutmak adına bizler de gazete folyolu ürünler doğada çözünmeyen ürünleri bu şekilde dönüştürebilmek adına bizler de destek bekliyoruz. Elimizdeki gazetelerimizi broşürlerimizi a4 kağıtlarımızı çocuklarımızın evde yaptığı resim kağıtlarından olmak üzere bunları bizler sıfır atıklarla farklı şekillerde objelere çevirip evimizde tekrardan hayata sunuyoruz. Sizlerden de bu konuda desteklerinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Protokol süpürgeyi eline aldı sokakları süpürdü

Avrupa Atık Azaltım Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve İlçe Kaymakamı Zafer Oktay da sokakları süpürdü, öğrencilerle birlikte atık topladı.

Sındırgı’nın daha temiz olması, atıkların en güzel şekilde değerlendirilerek kullanıma kazandırılması adına her geçen gün daha fazla projenin faaliyete geçirildiğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Burası doğal şehir Sındırgı. Doğal şehir Sındırgı’da çevrenin tertemiz olması konusunda yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor. Ve özellikle 30 kişiyle bu ilçenin tertemiz yapılma şansının olmadığını bilincini herkese aktarmaya çalışıyoruz. Bu sebeple de vatandaşımızı temizlik çalışmalarımıza ortak etmeye çalışıyoruz. Küçük bir çocukluktan itibaren büyük zamana kadar herkes aslında kendi üzerine düşen vazifeyi, görevi yaparsa esnaf dükkanının önünü süpürürse, vatandaş burada üzerine düşen vazifeyi yapar da çöpün toplanma günlerinde çöpü doğru atarsa hiçbirimiz en kolay bir şekilde aslında görevlerini yerine getirme şansına sahip olacaklar. Bizler de Avrupa Atık Azaltma Haftası etkinlikleri dahilinde bugün ilçe kaymakamımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve belediye personelimizle birlikte esnafın önünü dolaştık. Sokaklarda birlikte çöp topladık ve farkındalığı oluşturmaya çalıştık. Bu temiz olan şeyi daha temiz hale getirmek hepimizin görevi olduğunu onlara vermeye çalıştık. Akpınar Yaşam Merkezi gibi bir merkezimiz var. Burada 600’e yakın kadınımız da atık diye düşündüğümüz ama atık olmayan durumlardan geri dönüşümle sıfır atık ile önemli ürünler üretiyorlar. Yani aslında çöp diye düşündüğümüz şeyi bir bakıyorsunuz araba lastiği sehpa olmuş ya da başka bir ürün başka bir şeye çevrilmiş, aksesuar olmuş, evimizin bir malzemesi olmuş. Herkes evinde de bu tür malzemeleri başka bir dönüşüme çevirebilir yapabilir. Bunun da farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Sındırgı’da ’Siz Temiz, Biz Temiz, Doğal Şehir Sındırgı Tertemiz’ sloganıyla herkesi temizlik kampanyasına davet ediyorum. Evinin önünü, dükkanın önünü sabah suyu böyle koyup toz kalkmadan etrafı süpüren ve izmaritini asla ve asla dükkanın önüne atmayan bir Sındırgı özlemi ile hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Her alanda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Kaymakam Zafer Oktay ise “Bugün Avrupa Katı Atık Azaltımı projemizle ilgili olarak farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklarımızla beraber Sındırgı’da Cumhuriyet Meydanımızda toplanarak hep beraber şehrimizi temizlemek ve çocuklarımızı bilinçlendirmek, onları eğitmek adına güzel bir etkinlikte buluştuk. Katı atık gerçekten dışarı atılması gerçekten olumsuz görüntüsü oluyor ve bu anlamda da çocuklarımızla beraber bizler bunu nasıl azaltabiliriz onları nasıl yönlendirebiliriz şeklinde çalışma yapıyoruz. Zaten bu konuda ilçemizde Akpınar Yaşam Merkezimizde katı atıklarla ilgili olarak da dönüşüm konusunda güzel projelerimiz de var. Biz de bunu çocuklarımıza anlatmak onlarla beraber şehrimizi temizlemek bir evimiz gibi aynı şekilde sokaklarımızı da benimseyerek onlarla beraber bu temizliği yapmak üzere bugün sokaklardayız. İlçemize de hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.