Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü yurt dışına öğrenci ve öğretmen gönderdi.

Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü yurt dışına öğrenci ve öğretmen gönderdi.

Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan projeler ile yurt dışına araştırma ve gözlem için öğrenci ve öğretmen göndermeye devam ediyor. Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu ile özel eğitim okulları dâhil her öğretim kademesinden ve okul türünden toplamda 28 öğrenci, 27 öğretmen ve 9 refakatçi Avrupa’daki çeşitli kurumlarda iş başı izleme, öğretme görevlendirmesi ve öğrenci grup hareketliliği faaliyetlerinde bulundu.

Eğitim-öğretim yılı sonuna kadar 9 farklı kurumdan daha öğretmen ve öğrencilerin faaliyetlerini gerçekleştirmek adına yurt dışına gönderilmesi planlandığı bilgisi verildi.