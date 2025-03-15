Eskişehir’de polis ekiplerince, 402 öğrenci ile 25 öğretmene siber suçlar ve güvenli internet kullanımı gibi çeşitli konularla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi ve maddi-manevi zararların en aza indirgenmesi amacıyla yürütülen SİBERAY programı çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekiplerce, Hoca Ahmet Yesevi Lisesi ve Toki Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi’nde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Toplam 402 öğrenci ve 25 öğretmen katılım sağladığı faaliyette; sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı anlatıldı.