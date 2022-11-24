Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Mahir Sevim Özduman İlkokul ve Ortaokulu tarafından “24 Kasım Öğretmenler Günü” çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Mahir Sevim Özduman İlkokul ve Ortaokulu tarafından “24 Kasım Öğretmenler Günü” çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Sevim Özduman İlkokul ve Ortaokulu Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen etkinliğe, Okul Müdürü Şamil Turgut, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Batman’da terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, anısına hazırlana videonun izlenmesinin arından konuşmalara geçildi. Okul Müdürü Turgut, “Her 24 Kasım’da içimizde büyük umutlar besliyoruz. Belki geriye dönüp baktığımızda hüzünler yaşıyoruz. Tüm Şehit öğretmenlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Onlar hep yüreğimizde yaşayacaklar. Onlara layık olmaya çalışıyoruz “şeklinde konuştu. Sınıf Öğretmeni Rıfat Doğan ise yaptığı konuşmada, “Bütün öğretmenlerimiz başımızın tacıdır” dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler öğretmenlik ile alakalı şiirler okudu. Öğretmen ve öğrencilerin şarkılar söylemesiyle program sona erdi.