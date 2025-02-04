Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yarıyıl Şenliği’ etkinlikleri kapsamında yaklaşık 200 öğrenci, kentin önde gelen fabrikalarını gezerek üretim süreçlerini yerinde gözlemledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü tarafından ‘Yarıyıl Şenliği’ kapsamında 3,4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik fabrika gezileri düzenlendi. Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı etkinlikte, Bursa’nın önde gelen 7 fabrikası ziyaret edildi. Otomotiv, tekstil, gıda, makine ve kozmetik sektörlerindeki üretim süreçlerini yerinde gözlemleyen öğrenciler, atölye çalışmalarına ve drama etkinliklerine de katılarak bilgilerini pekiştirdi. Teknolojinin üretim süreçlerindeki rolünü yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, bilim ve teknoloji dolu bir gün geçirme fırsatı buldu.