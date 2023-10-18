Alanya Belediyesi’nin Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde düzenlediği Ucuz Kitap Fuarı’nda kırtasiyeler açtıkları stantlarda piyasa değerinin çok altına test ve çalışma kitabı satışı yapıyor. Ucuz kitaplara Alanya’daki öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Alanya Belediyesi, yine güzel bir fuar ile öğrencileri ucuz kitapla buluşturdu. Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde düzenlenen Ucuz Kitap Fuarı 17 ve 19 Ekim tarihleri arasında öğrencilerin uğrak noktası oluyor. Alanya’daki kırtasiyelerin stant açtığı ve piyasa değerinin çok altına satılan test ve çalışma kitapları öğrencilerin yoğun ilgisini gördü. Ucuz kitap alan öğrenciler bütçelerini sarsmadan birçok ek kaynak ve soru bankasına ulaşmış oldu. Orta okul ve liseye hazırlanan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen fuar öğrenci ve velilerden tam not aldı.