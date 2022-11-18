Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı Tasarımı Programı ve Moda Tasarımı öğrencileri tarafından Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ay-Kü İplik ve Gaziantep Tekstil Kent Bölgesi’nde yer alan Emirey Tekstil Atölyesi’ne teknik gezi gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı Tasarımı Programı ve Moda Tasarımı öğrencileri tarafından Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ay-Kü İplik ve Gaziantep Tekstil Kent Bölgesi’nde yer alan Emirey Tekstil Atölyesi’ne teknik gezi gerçekleştirildi.

Teknik gezide, triko ipliğin üretim ve hazırlık aşamalarını inceleyen öğrencilere, kadın giyimin temel parçalarının örgüsü hakkında bilgi verildi.

Gaziantep’te faaliyet gösteren triko firmalarının süveter, bluz, kazak, hırka, yelek, havlu kumaşlar ve şapka üretiminde öne çıktığını belirten GAÜN Moda ve Tekstil Tasarımı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, “Triko ürünleri bölgede ihracatta önemli bir paya sahip. Sektörün ürün ve çeşitlilik yelpazesini katma değeri yüksek ve markalı ürünlerle zenginleştirmesi gerekiyor. Türkiye’nin, dış pazarlarda Avrupa ve dünya ülkelerinin en büyük tedarikçisi konumunu sürdürebilmesi için bu doğrultuda yapılanması şart” şeklinde konuştu.

Emirey Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Külekçi ise konuşmasında, “Doğru ürünü bulup sattığımızda ve kendimizi yenilediğimizde dış pazar payımızı artırabiliriz. Kendimizi göstermek ve ihracat payımızı artırmak için üniversitenin akademik bilgi birikimi ve sektörün deneyimi buluşturulmalıdır. Bu bağlamda şehrimizde eğitim gören öğrencilerimizin tasarım yeteneğini ortaya çıkarmak için firmamız ve üniversite arasında protokol imzalamayı hedefliyoruz. Teknik gezi ile başlayan iş birliği protokol ile güçlenecek” ifadelerinde bulundu.

Triko sektörünün önemli sorunlarından birinin nitelikli eleman eksikliği olduğunu belirten Emirey Tekstil Tasarım Direktörü Zeynep Erden ise, “Firma olarak hem sektörün ihtiyacına cevap vermek hem de kentteki tasarım öğrencilerinin tasarım yeteneklerini geliştirmek için destekte bulunacağız. Sektörün dışa açılma, marka oluşturma, finans kaynaklarına erişim, kalifiye eleman gibi alanlarda önemli desteklere ihtiyacı var. Bütün bu ihtiyaçlar sektörün ihtiyacına uygun olarak gerçekleştirilen eğitim yoluyla aşılacaktır” diye konuştu.