Çankırı’da yaya geçitlerindeki geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek amacı ile düzenlenen denetimde, öğrenciler trafik kurallarına dikkat çekti.

Çankırı’da yaya geçitlerindeki geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek amacı ile düzenlenen denetimde, öğrenciler trafik kurallarına dikkat çekti.

Çankırı’da, okul çevrelerinde trafik trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, öğrencilerin de katılımı ile denetim düzenlendi. İlker Tuncay İlkokulu önünde trafik kurallarına farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen denetime Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da katıldı. Denetimde, trafik polisi olan öğrenciler, ellerindeki "dur" yazılı pankartla yaya geçidinden geçen sürücüleri uyardı. Öğrenciler trafiği durdururken, Vali Abdullah Ayaz da çocuklarla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçti.

Denetim sırasında açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, trafik kurallarına duyarlılığın arttırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Trafik kurallarına uyulması, trafik ve eğitimler hem Bakanımız hem de Bakanlığımızın gündem maddeleri arasında. Biz de ilimiz genelinde trafikle ilgili her türlü tedbiri almaya, denetimler düzenlemeye özen gösteriyoruz. Bugün de burada okulların açılması ile birlikte çocukların yaya geçitlerinden güvenli geçmesi için farkındalık oluşturmak istedik. İlker Tuncay İlkokulumuzun önünde hep beraber arkadaşlarımızla bir uygulama yaptık. Tekrar söylüyoruz öncelik yayanın, öncelik hayatın. Tüm sürücülerimizi biraz daha sabırlı olmaya biraz daha tedbirli olmaya ve yaya geçitlerinden daha dikkatli geçiş yapmaya, hem öğrencilerimiz hem de vatandaşlarımız açısından herhangi bir tehlike oluşturmamasına davet ediyoruz" dedi.