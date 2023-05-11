Çankırı’da, Trafik Haftası çerçevesinde, yaya geçitlerindeki geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek amacıyla öğrenciler ellerindeki dövizlerle sürücülere trafik kurallarını hatırlattı.

Çankırı’da, okul çevrelerinde trafik trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, öğrencilerin de katılımı ile denetim düzenlendi. Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, İstiklal Yolu İlkokulu önündeki yaya yolu uygulamasında, öğrenciler, ellerindeki dövizlerle yaya üstünlüğüne dikkat çekip sürücülere trafik kurallarını hatırlattı. Denetime Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, İl Jandarma Komutanı Yusuf Mutlu Genç ile İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Milli Eğitim müdürü Muammer Öztürk de katıldı. Denetimde, trafik polisi olan öğrenciler, ellerindeki "dur" yazılı pankartla yaya geçidinden geçen sürücüleri uyardı. Öğrenciler trafiği durdururken, Vali Abdullah Ayaz da çocuklarla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçti.

Hedeflerinin trafik kurallarına dikkat çekmek olduğunu söyleyen Vali Ayaz, "Trafik Haftası’nı kutluyoruz. Trafik zaten en büyük önceliğimiz. Özellikle okul önleri hem çocuklarımızın güvenliği hem sürücülerin hem yolcuların güvenliği için her zamanki en büyük önceliğimiz. Bunun için bu yılın başından beri çok sayıda etkinlik yaptık. Birinci dönemde böyle hep beraber başlamıştık. Daha sonra arkadaşlarımız sürekli olarak bütün okullarımızın önünde bu etkinlikleri yaptılar. Yine inşallah önümüzdeki hafta başka bir okulda, diğer hafta başka bir okulda olarak bunu devam edeceğiz" dedi.