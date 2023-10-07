Nilüfer Belediyesi’nin 2023 Yılın Yazarı Tomris Uyar etkinlikleri çerçevesinde düzenlendiği Drama Atölyesi’ne katılan öğrenciler usta yazarı yakından tanırken, geçmişte yanan kitabına kapak tasarladı.

Nilüfer Belediyesi’nin 2023 Yılın Yazarı Tomris Uyar etkinlikleri çeşitli programlarla devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde drama atölyesi de düzenlendi. Eğitmen Serdar Solkun önderliğinde düzenlenen atölyeye Ertuğrul Seyhan Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. İki bölümden oluşan etkinlikte ilk olarak usta yazarın hayatı ve çalışmalarına yoğunlaşıldı. Öğrenciler oyunlar ve doğaçlama teknikleriyle canlandırmalar yapıldı.

Öğrencilerin etkinlik sayesinde Tomris Uyar’ı daha yakından tanıdıklarını ifade eden Eğitmen Serdar Solkun, “Yaptığımız çalışmalarda Uyar’ın geçmişte yanan Suya Yazılı adlı kitabının kapağını hayal ederek tasarladık. İkinci bölümde de ‘Hayal satmak’ öyküsünden hareketle kendi hayallerimizi sorguladık. Keyifli geçen çalışma sonucu öğrenciler, Tomris Uyar’ı yakından tanırken, edebi çalışmaları ve bakış açısını gözlemlediler” dedi.