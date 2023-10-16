Isparta Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tema Vakfı ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde ilkokul 3. sınıf öğrencilerine ‘Tohumdan Fidana, Fidandan Ormana Uygulamalı Eğitim Çalışması’ bu yıl Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yılına ithafen gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tema Vakfı ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde her yıl kentteki ilkokul 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik ‘Tohumdan Fidana, Fidandan Ormana Uygulamalı Eğitim Çalışması’ gerçekleştiriliyor. Bu yıl ki çalışma Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ithafen yapıldı. Erozyonu önleme, doğa ile çevre konularında öğrencileri bilinçlendirme ve ekolojik okuryazarlıklarını güçlendirme amacıyla düzenlenen etkinlik Atabey-Gönen ilçeleri arasındaki Orman Bölge Müdürlüğü Karaçam Ormanı Tohum Sahasında gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere uygulamalı olarak karaçam kozalağının toplanması, tohumlarının çıkarılması ve dikilme süreçleri anlatıldı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte olgunlaşan kozalakları toplarken, merak ettikleri soruların da yanıtlarını aldılar.

Tema Vakfı İl Temsilcisi Aysel İnce, etkinliğin gerçekleştirilmesinde Isparta Belediyesi’nin büyük desteklerinin olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. İnce, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Orman Bölge Müdürlüğümüze de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinliğin sonunda 150 öğrenciye Isparta Belediyesi tarafından katılım belgesi takdim edildi. Ayrıca öğrencilere sınıf arkadaşlarıyla birlikte dikimlerini yapmaları için tohum verildi.