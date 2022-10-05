El Ele Güvenli Geleceğe 2022 projesi kapsamında terör örgütlerinin üniversite eğitimleri için ilimize gelen öğrencilerle türlü bahanelerle iletişime geçilmeye çalışılıyor.

Yemek, konaklama, ulaşım ve benzeri konularda yardımcı olmak bahanesiyle iletişim kurmaya ve ilerleyen süreçlerde de gençleri örgüt yapısı içerisine çekme çalışmalarına engel olmak ve gençlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu onlarla birlikte hareket ettiğimizi göstermek amacıyla;

Erdemli Meslek Yüksek Okulu ve Mersin Üniversitesi Cumhuriyet Meydanında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile birlikte “Bilgilendirme Stantları” kurularak gençlerin bilgilendirilmesi sağlandı. Proje ile ilgili olarak kurulan bilgilendirme stantlarını ziyaret edenöğrencilere çeşitli tanıtım materyalleri ve bilgilendirme broşürleri verildi.