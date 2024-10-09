Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince, öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde eğitim görmek üzere kente gelen üniversite öğrencilerine, ayrıca Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerine terör örgütlerinin gençlere yönelik yapılanmalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Yapılan çalışma ile toplam 6 bin 300 öğrenciye ulaşılırken, broşürler dağıtılarak akabinde çeşitli ikram ve hediyeler verildi.