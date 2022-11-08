Erzincan’da Coğrafya Kulübü ve Sosyal Birliktelik Kulübünün düzenlediği “Gökyüzü Gözlemi: Uzayı Tanıyoruz” etkinliği, Yalnızbağ Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Erzincan’da Coğrafya Kulübü ve Sosyal Birliktelik Kulübünün düzenlediği “Gökyüzü Gözlemi: Uzayı Tanıyoruz” etkinliği, Yalnızbağ Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Öğrencilerde uzay farkındalığı oluşturmak amacıyla yapılan etkinlik çerçevesinde; öğrenciler teleskop aracılığıyla hem gündüz hem de gece olmak üzere Güneş, Ay, Jüpiter, Satürn, Mars ve birçok yıldızı yakından gözleme şansına sahip oldu. Etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Gözlem sırasında çekilen fotoğraflar öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Eğitim Fakültesi Mavi Salon’da Astronomi Bilimi ile alakalı çeşitli sunumlar ve yapılan atölye çalışmalarının ardından etkinlik sona erdi.