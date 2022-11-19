Ara tatili, anneleriyle birlikte Şehitkamil Belediyesi Dekoratif Ahşap Boyama Kursu’na katılarak değerlendiren öğrenciler, anneleriyle birlikte ahşap boyadı, atık malzemeleri geri dönüştürerek tekrar kullanılabilir hale getirdi.

Ara tatili, anneleriyle birlikte Şehitkamil Belediyesi Dekoratif Ahşap Boyama Kursu’na katılarak değerlendiren öğrenciler, anneleriyle birlikte ahşap boyadı, atık malzemeleri geri dönüştürerek tekrar kullanılabilir hale getirdi.

Şehitkamil Belediyesi Bülbülzade Aile Merkezi’nde açılan Dekoratif Ahşap Boyama Kursu, kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurs çerçevesinde kadınlar hem eğitim görüyor hem de birbirinden güzel eserler meydana getiriyor. Haftanın 5 günü kursa katılan kadınlar, günün stres ve sıkıntısını ahşap üzerine yaptıkları desenleri boyayarak atarken, yaptıkları ürünleri satarak, aile ekonomilerine de katkı sağlıyorlar.

Şehitkamil Belediyesi, öğrencilerin ara tatili en iyi şekilde değerlendirmeleri için özel bir kurs açtı. Dekoratif Ahşap Boyama Kursu’na anneleriyle birlikte katılım sağlayan öğrenciler, ahşap boyadı, atık malzemeleri geri dönüştürerek tekrar kullanılabilir ürünlere dönüştürdüler.

"Çocuklarımız ara tatili en iyi şekilde değerlendiriyorlar"

Bülbülzade Aile Merkezi Dekoratif Ahşap Boyama Öğretmeni Dilek Bıçakçı, “Şehitkamil Belediyemiz tarafından Bülbülzade Aile Merkezimizde açılan Dekoratif Ahşap Boyama Kursuna talep gün geçtikçe artıyor. Haftanın 5 günü olmak üzere kursiyerlerimize eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimize; dekoratif ahşap boyama teknikleri, süsleme tekniklerini öğretiyoruz. Kadınlarımız kursumuza yoğun ilgi gösteriyorlar. Kursiyerlerimiz, evdeki boş zamanlarını gelip burada en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Malumunuz okulların da bir haftalık tatilinden dolayı, kadınlarımızdan çocuklarıyla birlikte kursa gelmeleri konusunda talepleri olmuştu. Bizler de bu talebi seve seve kabul ettik. Şu an kursumuz anne-çocuk olarak devam ediyor. Çocuklarımız burada hem bir haftalık ara tatili en iyi şekilde değerlendiriyorlar hem de el becerilerini geliştiriyorlar. Burada anneleriyle birlikte güzel bir tatil dönemi geçiriyorlar. Bizler de eğitmenler olarak kursiyerlerimize ve çocuklarına elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Bir hafta boyunca çocuklarımızla birlikte kursa katıldık"

Kursun sağladığı avantajları anlatan kursiyerlerden Hatice Bakırtaş, “Geçtiğimiz Eylül ayında kursumuza başladım. Daha önce de diğer kurslara katılıyordum, bu yıl da ahşap boyama kursuna katılıyorum. Burada evde kullanmadığımız, atık durumdaki eski malzemeleri getirerek, tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz. Çok güzel bir ortamımız var, arkadaşlarımızla birlikte güzel bir aile ortamı kurmuş bulunmaktayız. Hocalarımızda bizlerle yakından ilgileniyor ve ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Okulların bir haftalık tatil döneminde de çocuklarımızı evde yalnız bırakamayacağımız için de burada yönetici hocalarımızdan kursumuza getirmek için talepte bulunmuştuk. Sağ olsun hocalarımız da bizleri kırmadılar, bizlere destek verdiler. Bir hafta boyunca çocuklarımızla birlikte kursa katıldık. Çocuklarımız da bu bir haftalık dönem içerisinde hoş ve güzel vakit geçirdiler. Bunun yanında boyama işleri yaparak, el becerilerini geliştirdiler. Ben, bizlere bu imkanı sunan Şehitkamil Belediyemize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Burada çok güzel vakit geçirdik"

Bir haftalık tatili en iyi şekilde değerlendirdiğini dile getiren Zeynep Dila Bıçakçı, “Ben 6. sınıfa gidiyorum. Okulların bir hafta tatil olmasıyla annem ile birlikte bu kursa geldim. Burada çok güzel çalışmalar yaptık. Öğretmenler Günü için ben de öğretmenime güzel bir hediye yaptım. Burada çok güzel vakit geçirdik. Bizler için çok güzel bir etkinlik oldu. Bizlere bu imkanı sunun buradaki hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.