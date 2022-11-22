Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, Alanya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)’nin resim sınıfı öğrencilerini ağırladı.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, Alanya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)’nin resim sınıfı öğrencilerini ağırladı.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumunu BİLSEM’in resim sınıfı öğrencileri ziyaret etti. 1 Kasım’da başlayan 10 heykeltıraşın katılımıyla gerçekleşen workshopta öğrenciler birbirinden farklı deneyimleri elde etme fırsatı buldular. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, heykeltıraşlarla ytong malzemelerinden kendi tasarım ürünlerini çıkarmaya çalışan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle tanışan Başkan Yücel, onların hem keyifli hem de deneyim dolu günlerine ortak oldu. Workshop çalışmasının ardından öğrenciler Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek atölye imkanı için teşekkürlerini ilettiler.