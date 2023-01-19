Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kentte gençlerin talep ve isteklerini hayata geçirmeye devam ediyor. Şehre üniversite eğitimi için çeşitli illerden gelen 40 öğrenci müdürlüğün organizasyonu ile İstanbul’u gezdi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kentte gençlerin talep ve isteklerini hayata geçirmeye devam ediyor. Şehre üniversite eğitimi için çeşitli illerden gelen 40 öğrenci müdürlüğün organizasyonu ile İstanbul’u gezdi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul’da tarihi yarımadaya kültür gezisi düzenledi. Çeşitli illerden Düzce’ye üniversite okumak üzere gelen 40 öğrenci ve 2 öğretim üyesinin katıldığı gezide gençler dolu dolu bir gün geçirdi. Kültür, sanat ve spor gezisi olarak organize edilen programda gençler bir gün boyunca Beyazıt Kütüphanesi, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Galata Kulesi ve Fener Rum Patrikhanesi’ni gezerek tarihi emanetleri inceleme fırsatı buldu.

Gençler daha sonra tarihi yarımada çevresini denizden görmek amacıyla Haliç’te kano gezisi yaptı. Aralarında ilk kez İstanbul’a gelen gençlerin de olduğu gezi programlarının mevsim şartları el verdiği sürece öğrenci toplulukları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli şekilde devam edeceği açıklandı.