Samsun Canik Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla öğrencileri Çanakkale gezisine gönderiyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın ilçedeki öğrencilere Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde müjdesini verdiği Çanakkale ziyareti programı devam ediyor. İlçedeki tüm 12. sınıf öğrencileri, Cumhuriyet’in 100. yılında kafileler halinde Çanakkale’ye ulaşmaya, tarihi alanları ve şehitlikleri ziyaret etmeyi sürdürüyor. Öğrencileri ilçeden şehitler diyarına yolcu eden, her kafileyi kendisi uğurlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimizi milli şuur sahibi bireyler olarak yetiştiriyoruz” dedi.

“Öğrenciler tarihe tanıklık ediyor”

İlçedeki tüm 12. sınıf öğrencilerini Çanakkale ile buluşturmaya devam ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizdeki tüm 12. sınıf öğrencilerimize söz verdiğimiz gibi onları Cumhuriyet’in 100. yılında Çanakkale’yle buluşturmaya devam ediyoruz. Canik’imizde hayata geçirdiğimiz projeler ve düzenlediğimiz programlarla, gençlerimizi milli şuur sahibi bireyler olarak yetiştiriyoruz. Gençlerimiz rehberler eşliğinde Çanakkale savaşlarının yaşandığı Gelibolu Tarih Alanı’nda incelemelerde bulunuyor ve şehitlerimizi kabirleri başında ziyaret ederek dualar ediyorlar. Canik’teki tüm 12. sınıf öğrencilerimizi, tüm hızıyla devam eden Çanakkale ziyareti programımız kapsamında şehitler diyarıyla buluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.