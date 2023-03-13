Bilecik’te lise öğrencileri tarafından toplanan kıyafet, oyuncak, kuru gıda ve yatak yardımları deprem bölgesine ulaştı.

Bilecik Atatürk İlkokulu ve Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Hataylı vatandaşlar için ‘Yalnız Değilsiniz’ kampanyası başlattı. Öğrenciler ve velileri tarafından hazırlanan kıyafet, oyuncak, kuru gıda ve yatak yardımları Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Şirinyurt İlkokuluna ulaştırarak yetkilere teslim edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Öğrenci ve velilerimiz tarafından hazırlanan yardım tırını vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Günlük temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan hijyen kolisi, gıda kolisi, kıyafet, oyuncak, kuru gıda ve yatak deprem bölgelerinde ki görevli personellere teslim edildi” ifadelerini kullandı.