DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görevli antrenörler, öğrencilerin spora yönlendirilmesi için düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görevli antrenörler, öğrencilerin spora yönlendirilmesi için düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, spora yatkın öğrencilerin tespit edilmesi ve ilgili branşa yerleştirilmesi için yürütülecek çalışmalar görüşüldü. Aynı zamanda toplantıda, öğrencilerin spora teşvik edilmesi ve kötü alışkanlıklarından uzak durmalarını sağlamak için neler yapılması gerektiği de masaya yatırıldı.