Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, konuk ettiği Yaşar Kımıl Fen Lisesi Sosyal Liderlik Kulübü öğrencileriyle “Örnek Liderler ile Röportaj" projesinde soruları cevapladı. Başkan Örki, “Benim için lider; zor bir durumla karşılaştığında gemisini sağ salim güvenli sulara ulaştırabilen kişidir” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, konuk ettiği Yaşar Kımıl Fen Lisesi Sosyal Liderlik Kulübü öğrencileriyle “Örnek Liderler ile Röportaj" projesinde soruları cevapladı. Başkan Örki, “Benim için lider; zor bir durumla karşılaştığında gemisini sağ salim güvenli sulara ulaştırabilen kişidir” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, makamında Yaşar Kımıl Fen Lisesi Sosyal Liderlik Kulübü öğrencilerini konuk etti. Okulun rehberlik öğretmeni Nagihan İnce ile Başkan Avni Örki’yi ziyaret eden öğrenciler, “Örnek Liderler ile Röportaj Projesi” ile ilgili olarak sorularını Başkan Örki’ye yönelttiler. Öğrencilerin, ‘Belediye başkanı olmak hayatınızı nasıl etkiledi?’, ‘Mesleki hayatınızda zorlandığınız dönemlerde kendinizi nasıl motive ediyorsunuz?’, ‘Motivasyon kaynaklarınız nelerdir?’, ‘Hayatınızın dönüm noktası var mı?’, ‘Neden avukatlık yapmak yerine belediye başkanlığını tercih ettiniz?’, ‘Kendinize öncü aldığınız liderler kimler?’, ‘Aramızda ileride topluma liderlik edecek arkadaşlarımız vardır. Onlara nasıl önerilerde bulunmak istersiniz?’, ve ‘Gençler mutlaka okusun dediğiniz kitap var mı?’ gibi soruları yanıtlayan Örki, şöyle cevaplar verdi:

“Uzun yıllardır siyasetle uğraşıyorum. Yaklaşık 4 yıldır da Denizli’nin en büyük ilçesi olan Pamukkale Belediye Başkanlığı görevini icra ediyorum. Kendimize rol model olarak aldığımız liderlerin hayatına baktığımızda benim için lider; zor bir durumla karşılaştığında gemisini sağ salim güvenli sulara ulaştırabilen kişidir. Hedef koyabilendir ve kendisine bağlı olanları motive edebilendir. Dünya’da iyiliğe ve güzelliğe dair birçok değişime ve dönüşüme imza atabilmektir. Çocukluğumdan beri siyasetin içinde olmayı, milletvekili olmayı hayal etmiştim. 1996 yılında Liseden mezun oldum, o dönemde birçok haksızlığa şahit oldum ve hatta yaşadım. Bu benim hayatım için bir dönüm noktası oldu, avukat olmalıyım diye düşündüm. Bunun yanında siyaset hayalim için oldukça uygun bir meslekti avukatlık. Çocukluğumdan beri ‘Allah’ım bu vatana hizmet edebilme imkânı ver’ diye dua ederdim. Çok şükür belediye başkanı olarak hizmet etme fırsatını yakaladım. Hep bir okul yaptırmayı hayal ediyordum. Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunu yapıp hizmete sunduk ve bu şekilde hayalim gerçekleşti. Belediye başkanlığının çok fazla iyi yanları olduğu gibi zor yanları da mevcut. Örneğin dışarıda birçok gencimiz ve çocuklarla ilgi, alaka fırsatı yakalıyorum ancak evde kendi çocuklarıma ayırabildiğim zaman daha kısıtlı hale geldi. İnsanların teşvik edici cümleleri, yanımızda durmaları, bazen yaşlı amcanın sırtımızı sıvazlaması bunlar hep beni motive eden durumlar. Geleceğin liderleri olabilecek kişilerin kendini geliştirmeye dair farklı sivil toplum kuruluşları içerisinde yer almaları çok önemli. Tecrübeler kazanmalılar ve her yönde kendilerini geliştirmeye çalışmalılar. Önerilecek kitap olarak ‘Nutuk’ mutlaka okunmalıdır. Bakın daha 2016 yılında bu ülke ele geçirilmeye çalışıldı çok kısa bir süre önce 7 yıl oldu. Bu yüzden tarihten ders almak lazım. Turgut Özal, Süleyman Demirel, elbette şuan ki tarihimize baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan çok güzel bir örnektir. Kendisine emanet edilen cennet vatanımızı çok iyi bir hale getirmekle kalmamış bundan sonrası içinde gerekli ortamları hazırlamış durumdadır” dedi.

Röportaj sonrasında günün anısına Başkan Örki ile Yaşar Kımıl Fen Lisesi Sosyal Liderlik Kulübü öğrencileri ve rehber öğretmenleri birlikte fotoğraf çekildiler.