Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy göreve geldiği ilk günden bugüne Bozova ilçe genelinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy bulduğu her fırsatta gençlerle buluşmaya devam ediyor. Aksoy, önceki gün gençlik buluşmasında yine gençlerle bir araya gelerek hem sohbet etti hem de sorunlarını dinledi. Sıcak ve samimi bir ortamda gençlerle buluşan Aksoy, “Gençliğimize ayrı bir önem ve değer veriyorum. Gençlerimiz bizim geleceğimiz ve yarınlarımızın aydınlık neferleridir. Her zaman şunu ifade ediyorum. Yine burada ifade etmek isterim şuurlu bir gençlik geleceğimizin teminatıdır. Gençlerimize ve çocuklarımıza daha güzel bir ülke, şehir ve ilçe bırakmak için her zaman gençlerimizin fikirlerine ihtiyacımız vardır. Bugün burada gençlerimizle bir araya gelerek hem onlarla sohbet etmenin mutluluğunu hem de istek ve taleplerini dinledik. Gençlerimizle yaptığımız bu güzel buluşmadan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Buluşmada gençlerin sorularını cevaplayan Aksoy, taleplerini de dinledi. Öğrenci ve gençlerle büyükşehir belediye kütüphanesinde bir araya gelen Aksoy, çekilen hatıra fotoğrafları sonrası merkezden ayrıldı.