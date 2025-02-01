Güvercinlerini parçalayan atmacayı yakalayıp besledikten sonra doğaya saldı Güvercinlerini parçalayan atmacayı yakalayıp besledikten sonra doğaya saldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sömestr tatilini fırsatta çeviren öğrenciler, kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Adilcevaz ilçesinin yüksek rakımlı Süphan Dağı eteğinde bulunan Sütey yaylasında bulunan Cihangir köyünde 6 öğrenci bulunuyor. Öğrenciler, aileleri ile birlikte ev işleri ve hayvanların bakımını yaptıktan sonra sömestr tatilinin boş zamanlarını yaptıkları kızaklarla karın keyfini çıkarıyorlar.

Miraç Bozarslan isimli öğrenci, "Köyümüzde 6 öğrenci var. Biz yarıyıl tatilinde çoğu zaman ailemize yardım ediyoruz. Ailemiz ile birlikte hayvanların bakımını yapıyoruz. Boş zamanlarda ise kızaklarımızla karda kayıyoruz, akşamları ise ödevimizi yapıyoruz" dedi.

Kaynak: iha