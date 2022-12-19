Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencileri, sokak hayvanlarına dikkat çekmek için Kızılay’ın desteğiyle "sokak hayvanlarına yiyecek dağıtma" etkinliği gerçekleştirdi. Üniversitesi öğrencileri, şehrin kenar mahallelerindeki köpekler için yiyecek dağıttı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencileri, sokak hayvanlarına dikkat çekmek için Kızılay’ın desteğiyle "sokak hayvanlarına yiyecek dağıtma" etkinliği gerçekleştirdi. Üniversitesi öğrencileri, şehrin kenar mahallelerindeki köpekler için yiyecek dağıttı.

Kızılay Tavşanlı Şubesi ve ilçedeki kasapların da verdiği destek ile aldıkları yiyecekleri, sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgelere bıraktılar.

Bölüm Başkanı Dr. Öğretim üyesi Güllü Gençer, "Daha önce okulumuzda öğrenciler ile farkındalık oluşturmak adına çevre temizliği etkinliği düzenlemiştik, şimdi de Tavşanlı’da sokak hayvanları için yiyecek dağıtımı yaptık ve bu ve buna benzer etkinliklere devam edeceğiz. Bu tip etkinlikler sayesinde bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Halkın bu konuda bilinçlenmesi temel amacımız. İnsanların bu bilinci yakalaması sokak hayvanlarının bir sorun olmasını ortadan kaldıracaktır. Bu anlamda STK’lardan ve kamu kurumlarından desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.