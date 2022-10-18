Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri sokakta yaşayan hayvanlara destek olmak amacıyla mama kampanyası başlatarak aldıkları mamaları belediye yetkililerine teslim edildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri sokakta yaşayan hayvanlara destek olmak amacıyla mama kampanyası başlatarak aldıkları mamaları belediye yetkililerine teslim edildi.

Mimar Sinan Ortaokulu 6. Sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler öğretmeni Mahir Akşan rehberliğinde sokak hayvanlarına destek oldular. Mama kampanyası başlatan öğrenciler aldıkları mamaları Haybulans ekiplerine teslim etti. Patili dostlarını sevindiren öğrencilere teşekkür eden okul yetkileri, kampanyaya destekte bulunan velilere de mama kampanyasına verdikleri desteklerinden dolayı da teşekkür etti. Farkındalık projesinin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.