Konya’nın Beyşehir ilçesinde yardımsever ilkokul öğrencileri, sınıf kumbarasında biriktirdikleri harçlıklarını yurtta kalan afetzede ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla bağışladı.

Beyşehir’de Ali Rıza Celeboğlu İlkokulu 4’üncü sınıfında okuyan öğrenciler, kumbaradaki harçlıklarıyla her yıl düzenledikleri yardım kampanyasını bu yıl yine tekrarladı. Öğrenciler, eğitim yılı boyunca ailelerinin kendilerine harçlık olarak verdiği paralardan bir kısmını harcamak yerine sınıf kumbarasının içerisine atarak birikim oluşturdu. Ramazan ayı geldiğinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım olarak ulaştırılmak istenilen kumbaradaki biriktirilen harçlıkları, bu yıl öğrenciler yaşanan depremin ardından Beyşehir’deki bir lisenin pansiyonuna yerleştirilen depremzede ailelerin çocukları olan akranlarının ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla bağışlamak istedi. Öğrenciler hep beraber Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin pansiyonunu ziyaret edip kumbarada biriken harçlıklarını yurt yöneticilerine teslim etti. İlkokulda öğrenim gören öğrenciler, ardından pansiyonda kalan öğrencilerle bir araya gelip yardım etmeye karar verdikleri akranları ile tanışıp kaynaşarak bir süre sohbet etti. Bazı öğrenciler ise oyun odasında hep birlikte oynayarak eğlenceli zaman geçirdi. 4 C sınıfında öğrenim gören öğrenciler, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri bu yardım kampanyasının tüm öğrencilere ve herkese örnek teşkil etmesini umduklarını ifade etti.

"Paylaşma duygumuz çok gelişiyor"

Yardımsever sınıfın öğrencilerinden Elif Deva, sınıf olarak öğrenim görmeye başladıkları birinci sınıftan itibaren kumbarada biriktirdikleri harçlıkları düzenledikleri yardım kampanyaları ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Elif Deva, “Sınıf olarak bizler birinci sınıfta da Ramazan ayında yardımlar yaptık, ikinci sınıfta da yardımlar yapmıştık. İkinci sınıfta öğrenim görürken İzmir’deki deprem bölgesine kumbarada biriken harçlıklarımızdan battaniyeler alarak göndermiştik. Üçüncü sınıfta da yine kumbarada para toplayıp yardımlar yapmıştık. Bu sene de Ramazan ayı yaklaşırken yaşanan deprem felaketinden dolayı kumbarada biriken bu paraları depremzede ailelerimizin çocuklarına ulaştırmak istedik. Kumbarada bu tür yardımlar için para biriktirmek ve kullanmak çok güzel bir duygu, mutlu oluyoruz yardımcı olabildiğimiz için” ifadelerine yer verdi.

Öğrenci Emir Karaboyun ise, bu tür yardım kampanyaları düzenlemenin kendilerinde paylaşma duygularını daha da güçlendirdiğini vurgulayarak, “Gerçekten paylaşma duygumuz çok gelişiyor. Elimizden geldiği kadar az da olsa bir yardım yapmak çok güzel bir duygu. Bu yardımları her yıl Ramazan ayında yapıyoruz. Ama, deprem dolayısıyla biraz öne çektik. Beyşehir’e yerleşen ve bu depremi yaşayan hayatta kalan tüm akranlarımıza diyoruz ki; üzülmesinler, biz onlara her zaman yardımcı olacağız, onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sınıf öğrencilerinden Mehmet Emin Elmas da, ilkokul hayatı boyunca her yıl bu kampanyayı düzenlediklerini belirterek, “Hala da yapmaya devam ediyoruz. Onlar üzülmesinler, biz yanlarındayız. Onların üzüntülerini biz de anlayabiliyoruz. Yaşanan depremden dolayı bizler de çok üzüldük ve ağladık” sözlerine yer verdi.