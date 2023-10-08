Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Zahildül Kevseri Kız öğrenci yurdunda şiir ve ney etkinliği gerçekleştirildi.

Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde bulunan Zahildül Kevseri Kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilere Mevlidi Nebi Haftası çerçevesinde etkinlik gerçekleştirildi. Bu çerçevede yurdun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe yurdunda manevi danışmanı Ayşe Çıtlak tarafından şiirler okundu ve ney dinlendi.

Öğrenciler etkinliğe yoğun katılım gösterdi.