Isparta Belediyesi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da okullarda atık pil kampanyası düzenliyor. Bu kapsamda okullarda sıfır atık konusunda eğitimler veriliyor, atık pil toplanıyor. Talep eden okullarda atık yağ toplama çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü geçen yıllarda olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim yılında da şehirlerdeki okullarda sıfır atık kapsamında pil toplama kampanyası başlattı. Kampanyada okullarda atık piller toplanırken, atık pil toplayan okullara yıl sonunda hediyeler verilecek. Geçen eğitim öğretim yılında okullardan toplam 1.215 kilogram atık pil toplandı. Bu yıl için ise daha fazla atık pil toplanması hedefleniyor.

Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokullarda öğrencilere yönelik eğitimler de düzenleniyor. Eğitimlerde atıkların dönüştürülmesinin ülkeye katkıları, su ve toprak temizliği ile çevre sağlığı bilinci anlatılıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 2 bin 400 öğrenciye eğitim verilirken, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk eğitimi Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Eğitimlerde Isparta Belediyesi ekipleri tarafından öğrencilere sıfır atığın önemi ve atıkların dönüştürülmesi konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitimin sonunda öğrencilere boyama kitabı, boya kalemi, tohumlu kalem ve not defteri hediye edilirken, öğrenciler de evlerinden getirdikleri atık pilleri özel hazırlanan kutulara attı. Ayrıca Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu’nun talebi üzerine okulda atık yağ da toplanıyor. Öğrenciler evlerinden getirdikleri atık yağları hazırlanan özel bidonlara bırakıyor.

Okullarda sıfır atık konusunda bu çalışmalar gerçekleştirilirken vatandaşlar da toplamış oldukları atık pilleri 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Belediye Mobil Atık Getirme Merkezlerine ve tüm muhtarlıklara teslim edebilirler.