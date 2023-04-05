Antalya Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi çalışanları ile Bahçeşehir Koleji öğrencileri, “4 Nisan Dünya Hayvan Hakları” nedeniyle Manavgat Belediyesi’ne ait Kitap Kafe’de etkinlik düzenledi.

Öğretmenleriyle birlikte kitap kafeye gelen öğrenciler, günün anlamına ithafen “Onlar Bize Emanet” “Yaşam Onlarla Daha Güzel” yazılı döviz ve pankartlarla mesaj verdi. Hayvan Barınağı yetkilileri, öğrencilere sokakta yaşayan hayvanların bakıma ve desteğe ihtiyacı olduğunu ve onları herkesin koruması gerektiğini anlattı. Öğrenciler daha sonra Manavgat Belediyesi ekiplerinin hazırladığı kedi ve köpek mamalarını sokak hayvanlarına verdi, onları sevdi. Doğanın ve yaşam alanının sadece insanlara ait olmadığını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çocukların bilgili ve duyarlı olarak yetişmesi gerektiğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “4 Nisan Dünya Hayvan Hakları günü nedeniyle bizleri ziyaret ederek etkinlik gerçekleştiren tüm öğrencilerimize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Yaşam alanımız sadece bizlere ait değil. Doğa ve çevre tüm canlılarla güzel. Onları korumalıyız ve sahip çıkmalıyız” dedi.