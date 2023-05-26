Selçuk Üniversitesi (SÜ) Alaeddin Keykubat Yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında kalan depremzede öğrenciler, Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde SÜ Müzesini gezdi. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, eserler hakkında öğrencilere bilgi verdi.

KYK Öğrenci Yurdunda kalan depremzede öğrenciler, Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde SÜ Müzesini ziyaret etti. Hediyelerle karşıladığı öğrencilere müzede sergilenen eserler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aksoy, “Öğrenciler bizim geleceğimiz. Onlar ileride ülkemize hizmet edecek. Rabbim yollarını açık etsin. Öğrencilerimizin tarihi eserlerin sergilendiği müzeleri ziyaret etmesi çok kıymetli” dedi.

Selçukluya payitahtlık yapan Konya’nın en modern müzesi olma özelliğine sahip Selçuk Üniversitesi Müzesinde farklı kıta ve medeniyetlerden yaklaşık 2 bin 500 eser bulunuyor. Sanat merkezi konseptinde hazırlanan ve Türkiye’de koleksiyon zenginliği açısından ilk olma özelliğine sahip müzenin dış cephesinde taş kaplamalar da yer alıyor. Modern ve geleneksel mimari unsurların bir arada kullanıldığı müze, SÜ bünyesinde kurulan ilk müze olma özelliği taşıyor. İçerisinde sınıfların, ofislerin ve konferans salonunun bulunduğu müze, Türkiye’deki ender üniversite müzelerinden birisi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın da katıldığı törenle açılan SÜ Müzesinin koleksiyonunda Aztek, İnka, Maya, Çin ve Japon medeniyetlerinin yanı sıra Afrika’daki birtakım kültürlerin eserleri de yer alıyor.