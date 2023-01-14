DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından her yıl Kariyer Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sektör üniversite buluşmalarının 4.’sü gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından her yıl Kariyer Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sektör üniversite buluşmalarının 4.’sü gerçekleştirildi.

Yüksekokul Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe bir otelin İnsan Kaynakları Müdürü Mukaddes Tokel ve Aşçıbaşı Yavuz Yiğit katıldı. Söyleşi boyunca sektöre yönelik birçok konudan bahsedilerek öğrencilerin eğitim süreçlerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri ve kariyer hedeflerini netleştirebilmeleri adına önemli tavsiyeler paylaşıldı.

“Farklı alanlarda tecrübe kazanmaktan kaçınmayın”

Farklı işletmelerde ve departmanlarda çalışmanın, turizmin işleyişini kavrama ve iyi turizmci olabilme adına hayati öneme sahip olduğunu belirten Mukaddes Tokel, öğrencilerin farklı alanlarda tecrübe kazanmaktan çekinmemelerini tavsiye etti. Türkiye’nin turizm ve gastronomi alanlarındaki zenginliğini ve yeterliliğini anlatarak, sektörün öğrencilere küresel hedefler ve hareketlilik sağlama potansiyelini açıklayan Tokel, turizm sektörünün özellikle genç yeteneklere olan ihtiyacını vurgulayarak bu ihtiyacın ancak sektörün gerekliliklerinin farkında, donanımlı ve eğitimli gençlerle giderilebileceğinin altını çizdi.

Otelde uyguladıkları işe alım süreçlerinden ve yetenek bazlı mülakatlardan bahseden Tokel, kariyer planlaması, amaç ve hedef belirleme, kariyer gelişimi konuları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Başarılı olabilmenin ilk adımının hedef belirlemek olduğunu ifade eden Mukaddes Tokel, bütün tercih ve yatırımların da bu hedefe ulaşma adına yapılmasının gerekliliğinden bahsetti.

“Yabancı dil önemli”

Programın diğer konuşmacısı Yavuz Yiğit ise kendisinin de Düzceli olduğunu ve küçük yaşlardan itibaren sektörde görev aldığını dile getirdi. Hem turizm ve gastronomi eğitimini, hem de sektörün yıllar içerisindeki gelişim ve dönüşümünü örneklerle anlatan Yiğit, alanın farklı yönlerini ve mutfaklarındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Özellikle uluslararası işletmelerin Türkiye’ye girişiyle birlikte yaygınlaşan kurumsallaşmanın, eğitimi ve yabancı dili mecbur kıldığına dikkat çeken davetli konuşmacı; üniversite eğitimi ile kazanılan maliyet yönetimi, hijyen, mutfak yönetimi gibi teorik bilgilerin alanda çalışırken hayat kurtardığını vurguladı.

Usta-çırak ilişkisinin insana kattıklarını kendi tecrübeleri üzerinden anlatan Yavuz Yiğit, bu ilişkiden edinilen bilgi ve becerilerin üniversite eğitimiyle harmanlanmasının hem alanda tutunmayı kolaylaştırdığını, hem de alana farklılık ve kalite kattığını söyledi. Üniversite eğitiminin kazandırdığı teorik bilgi kadar üniversite yıllarında edinilen iletişim ve yönetsel becerilerin kariyer sürecini renklendirdiğini ve başarıyı beraberinde getirdiğini ifade eden Yiğit; değişen dünya ile birlikte şefliğin artık yemek yapmanın ötesinde iletişim, pazarlama, yönetim başta olmak üzere çok yönlü yapıyı zorunlu kıldığına işaret etti.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.