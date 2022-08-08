Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST’e tüm öğrencileri davet etti.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST’e tüm öğrencileri davet etti.

Karadeniz’in parlayan yıldızı Samsun’da dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST’e ilişkin hazırlıklar devam ediyor. 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali hazırlıkları kapsamında Samsun Valisi Zülkif Dağlı, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla geniş çaplı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TEKNOFEST Karadeniz’e ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı heyecan duyduklarını ifade eden Zülkif Dağlı, “Samsun, ülkemizin en özel şehirlerinden biri olmasının yanı sıra gençlik şehri olarak da bilinir. Festival boyunca şehrimizde misafir olacak olan katılımcılar ilimizin eşsiz güzelliklerine şahit olacak. Bununla birlikte binlerce Samsunlu öğrencimiz de TEKNOFEST gibi kendi alanında dünyanın en büyük teknoloji festivalini yerinde görmek isteyecektir. Bizler de hazırlıklar kapsamında öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak tüm başlıkları değerlendirdik” dedi.

“Tüm öğrencileri bekliyoruz”

Yediden yetmişe bütün yaş gruplarına hitap eden festival için öğrencilere özel avantajlar üzerine çalışıldığını aktaran Dağlı, “TEKNOFEST’e olan ilgi her yıl artarak devam ediyor. Milli Teknoloji Hamlesi mottosuyla büyük beğeni toplayan ve katılımcı sayısına bakıldığında dünyanın en büyüğü olan festivali en çok geleceğimiz olan öğrencilerimizin yerinde görmeleri gerektiğine inanıyoruz. Öğrencilerimizin festival alanına ulaşımları ve festival alanında en doğru bilgi akışına sahip olmaları adına hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Çocuklar ve gençler aydınlık geleceğimizi temsil edecekler. Bilgiye daha kolay ulaşmaları için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Birbirinden yenilikçi projelerin yer aldığı yarışmalar ve sadece teknolojinin konuşulacağı festival için tüm öğrencilerimizi TEKNOFEST Karadeniz’e davet ediyoruz" diye konuştu.