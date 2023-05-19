Dilovası’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında öğrenciler halk oyunları ve sportif gösterileriyle adeta sahnenin tozunu attı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Dilovası’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başlayan etkinlik, Dilovası Kapalı Spor Salonu’nda devam etti. Törenin açılış konuşmasını İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu yaptı. Babaoğlu’nun ardından Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Resim, şiir ve kompozisyon alanlarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından dağıtıldı. Öğrenciler halk oyunları ve spor faaliyetleri ile izleyenlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Törene Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, siyasi partilerin temsilcileri, Dilovası İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.