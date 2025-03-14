Aydın’ın Söke ilçesindeki Yavuz Selim Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasibe Özgeçen Dincel ile gerçekleştirilen söyleşide sağlık sektörünü yakından tanıdı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Hasibe Özgeçen Dincel, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi’nde Kariyer Günleri etkinliğine katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Başhekim Dincel, gerçekleştirdiği söyleşide öğrencilere, sağlık sektörü, hekimlik mesleği ve kariyer planlaması üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Deneyimlerini paylaşan Dincel, gençlerin sorularını yanıtladı. Sağlık alanında kariyer yapmayı düşünen öğrencilere yol gösterici bilgiler de veren Dincel, başarının azim, disiplin ve kararlılıkla mümkün olduğunu vurguladı. Konu ile ilgili Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nden yapılan paylaşımda "Bu değerli buluşma için Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi yönetimine, öğretmenlerine ve katılım gösteren tüm öğrencilere teşekkür ederiz. Geleceğin sağlık profesyonellerine ilham vermeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.