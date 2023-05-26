Meslek Yüksekokulu öğrencileri, düzenledikleri yılsonu defilesinde tasarladıkları saç ve makyajları sergiledi. Defilenin konuğu Saç Tasarım Artisti Harun Cici oldu.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nun Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 1’inci sınıf öğrencileri düzenledikleri yıl sonu defilesinde tasarladıkları saç ve makyajları sergiledi. Doğa ağırlıklı konseptte özgün çalışmalarla fantastik saç ve makyaj gösterileri gerçekleştiren öğrencilerin defilede sergilediği kostümleri ise Öğr. Gör. Derya Günal tasarladı. Saç Tasarım Artisti Harun Cici, konuk olduğu defilede bir de saç tasarım gösterisi gerçekleştirildi.

Defilenin açılış konuşmalarını ise Bölüm Başkanı Dr. Emin Sır ve Program Başkanı Dr. Yasemin Erdem Öztürk yaptı. Öğrencilerin ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği defilede Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, gösteride emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.