Sabah namazının ardından öğrenci ve cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu.

5. sınıf öğrencileri ve velilerin katılımıyla Çatalpınar Camiinde gerçekleştirilen ilk programa Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da katıldı.

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