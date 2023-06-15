Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozüyük Eğitimi Geliştirme Projesi (BEGEP) çerçevesinde ortaokul öğrencilere yönelik düzenlenen parkur yarışları, yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

Bozüyük Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen yarışmalara 440 öğrenci katılırken 12 öğretmen rehberlik yaptı. 4 gün süren yarışmalarda öğrenciler, lastik geçme, slalom, puzzle, engel atlama, halka atma ve küp devirme gibi çeşitli kategorilerde yarıştılar. 2022- 2023 Eğitim-Öğretim yılında ilki gerçekleştirilen yarışmalar öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Çocukların sosyal gelişimini yarışma ve oyun yoluyla desteklemek, çocuklarda empati duygusu oluşturmak, başkalarına saygı göstermek, sabırlı olmak, kurallara uymak, stresle baş etmek, problem çözmek ve liderlik yapmak gibi sosyal becerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen “Bozüyük Parkur Yarışları (BOPAY)”, heyecanlı yarışmalara sahne oldu.

Parkur yarışları hakkında açıklama yapan Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, " Yavrularımız spor yoluyla dostça rekabet etmeyi ve kardeşliği öğrenirler. Her yarışın bir kazananı ve bir de kaybedeni vardır. Yarışmadan sonra rakibinin elini dostça sıkabilmek ve tebrik edebilmek büyük erdemdir. Çocuklarımıza ve gençlerimize bu erdemi ve yarışma kültürünü henüz okul çağındayken aşılamamız gerekiyor. BEGEP çerçevesinde organize ettiğimiz Bozüyük Parkur Yarışlarının özündeki hedef budur. Çocuklarımız hayatta karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelmeyi öğrendiklerinde, temel yaşam becerilerini ve iletişim becerilerini okul çağlarında geliştirdiklerinde, geleceğe daha güvenle bakabiliriz. Biz yetişkinler evlatlarımıza kendi kanatlarıyla uçmayı öğretmek, onlara yaşamlarında karşılarına çıkabilecek zorluklarla savaşmayı öğretmek, engelleri aşmalarına rehber olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız. Toplam 440 öğrencinin katıldığı yarışmalara 12 öğretmen rehberlik etti. Evlatlarımızın keyifli zaman geçirdiklerine inanıyorum. Yarışmalarımızda emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize gönülden teşekkür ediyor, yarışmalara katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum " dedi.