DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji ilk, orta ve lise öğrencileri başlattıkları "1 Oyuncak 1 Kitap Yüzlerde Mutluluk” projesiyle topladıkları oyuncak ve kitapları deprem bölgesindeki kardeşlerine gönderdiler.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkilen deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Düzce Bahçeşehir Koleji ilk, orta ve lise öğrenceleri tarafından 1 Oyuncak 1 Kitap Yüzlerde Mutluluk projesini başlattı. Öğrenciler kendilerine ait oyuncak, çok sevdikleri kitaplar, test kitabı, boyama kitabı ve kırtasiye malzemelerini depremzede arkadaşlarına göndermek için okula getirdiler. Okulda hazırlanan kolilere konulan malzemeler deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.