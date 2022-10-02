DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesini kazanan öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve gençlik merkezi görevlileri tarafından otogarda karşılandı. Yurtlara yerleşen öğrenciler, odalarını beğendiklerini söyledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesini kazanan öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve gençlik merkezi görevlileri tarafından otogarda karşılandı. Yurtlara yerleşen öğrenciler, odalarını beğendiklerini söyledi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Düzce Üniversitesini kazanarak şehre gelen öğrenciler için otogarda bilgilendirme standı kurdu. Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelleri, öğrencilere hem Düzce’yi tanıttı hem de Gençlik Merkezi faaliyetlerini anlatan broşürler verdi. İl Müdürü İsa Yazıcı da sabah erken saatlerde otogarda hazır bulunarak, öğrencileri karşıladı. Yazıcı, öğrencilerin kayıt, barınma ve ulaşım konusunda sıkıntı çekmemeleri için gençler ve aileleri ile ilgilenip, bilgilendirmelerde bulundu. Öğrenciler ve aileleri, kalacakları yurtlara özel servislerle götürüldü.

Yurtlarda kayıt için bekleyen öğrenciler ve yakınlarına, kurum personelince şeker, çay ve kek ikram edildi. Kayıt işlemlerinin ardından yurtlara yerleştirilmeye başlayan öğrenciler kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Torununu yurda yerleştirmek için Sakarya’dan Düzce’ye gelen Fatma Düzkaya, "Torunumuzu buraya getirdik, odasına da yerleştirdik. Odası güzel temiz, bakımlı, her tarafı çok güzel. Personeller de güler yüzlü" dedi.