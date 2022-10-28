İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen Doğa Eğitim Kampüsü Projesinde çocuklar doğayı doğada öğrenmeye devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen Doğa Eğitim Kampüsü Projesinde çocuklar doğayı doğada öğrenmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Doğa Eğitim Kampüsü’nün bu haftaki misafirleri Kardelen Anaokulu öğrencileri oldu. Doğa Eğitim Kampüsünde bulunan ormanlık alanda gerçekleştirilen derste minikler bitkileri, yaprakları incelediler ve böcekleri keşfetti. Doğa Eğitim Kampüsü’nde sarmaşıkları, ışık ağaçlarını, birçok canlı türünün birbirileri ile olan ilişkilerini keşfeden çocuklar daha sonra doğada gördüklerini ve duyduklarını resmetti.

Minikler, yükseltilmiş sebze yataklarına gelerek lale soğanı ekti.