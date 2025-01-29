Kastamonu’da eğitim gören öğrenciler, yarıyıl tatilinde ziyaret ettikleri Ilgaz Dağı’nda kızakla kayıp okul döneminde yaşadıkları stresi attı.

Kastamonu’da eğitim gören öğrenciler, yarıyıl tatilini Ilgaz Dağı’nda eğlenerek geçiriyor. Karnelerini alan çocuklar, tatilini bilgisayar ya da telefon başında değil, beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı’nda geçiriyor. Karın keyfini çıkartan öğrenciler, kızaklarla kayarak doyasıya eğleniyor. Telesiyeje binen öğrenciler, sucuk ekmek yeme fırsatı buluyor.

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler için de okul stresini atmaları için Ilgaz Dağı Milli Parkı’na gezi düzenlendi. Okuldan servislerle alınan öğrenciler, Ilgaz Dağı’nda doyasıya eğlendi.

“Öğrencilerimizi kayak ile buluşturmak istedik”

Öğrenciler ile birlikte Ilgaz Dağı’na gelen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi Müzik Öğretmeni Yeliz Bayraktar Seydioğlu, “Ilgaz Dağı ilimizin göz bebeği, bu anlamda şanslı bir iliz. Bir kayak tesisimiz var ve öğrencilerimizi de kayak ile buluşturmak istedik. Öğrencilerimizle Ilgaz Dağı’na geldik. Öğrencilerimiz hem sosyalleştiler hem de birbirleriyle daha iyi kaynaştılar. Güzel bir mangal partimiz oldu. Kızakla kaydılar, telesiyeje binerek dağın zirvesine kadar çıkma deneyimi elde etmiş oldular” dedi.

“Karda kızak yapmayı, kartopu oynamayı da seviyorum”

Abdurrahmanpaşa Lisesi’nde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Ecesu Taş ise, “Okulumuzdan servislerle birlikte Ilgaz Dağı’na geldik. Kızakla kaydık, çok eğlenceliydi. Teleferiğe bindik, teleferikten etrafı çok fazla göremedik çünkü çok fazla sis vardı. Ama yine de çok eğlenceliydi. Sonra sucuk ekmeğimizi alıp yedik. Çok eğlendik, çok da güzel devam ediyor. Ilgaz Dağı çok güzel. Ben normal olarak yazı sevmeme rağmen kışın Ilgaz’a da geliyorum, burayı da seviyorum. İl merkezinde kar yok, fakat burada kar var" diye konuştu.

“Arkadaşlarımla vakit geçirip hatıralar biriktirmek hoşuma gidiyor”

Abdurrahmanpaşa Lisesi 10. sınıf öğrencisi İrem Aydoğdu da, “Bugün Ilgaz Dağı’na arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle birlikte geldik. Ilgaz Dağı, Kastamonu’nun en gözde turistik yerlerinden bir tanesi. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada hem kızağa bindim hem kayak yaptım hem de telesiyeje bindim. İstediğimiz her şeyi burada yapma imkanı bulduk. Burada olmaktan çok mutluyum. Arkadaşlarımla vakit geçirip unutulmaz hatıralar biriktirdim. Ayrıca arkadaşlarımla daha da yakınlaşmış oldum. Daha önce Ilgaz Dağı’na gelmiştim, fakat arkadaşlarımla gelip burada vakit geçirmek benim için daha farklı bir deneyim oldu. Arkadaşlarımla vakit geçirip hatıra biriktirmek hoşuma gidiyor” şeklinde konuştu.

“Sınav zamanında stresliydik, burada eğlenceli vakit geçirmek bize iyi geldi”

Abdurrahmanpaşa Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşe Büşra Gökçek de çok eğlendiğini belirterek, “Ilgaz Dağı’na daha öncesinde de gelmiştim. Burası gayet eğlenceli bir yer. Okulca yaptığımız bu etkinlikte gayet güzel ve eğlenceli geçiyor. İlk olarak kızakla kaydık. Ardından teleferiğe bindik. Kendi aramızda küçük oyunlar oynadık. Sınavlarımız bitti, sınav zamanında hepimizde stresliydik. Şimdi burada eğlenceli vakit geçirmek bize iyi geldi” ifadelerini kullandı.

“Arkadaşlarımla birlikte teleferiğe binip kızakla kaymak güzeldi benim için”

10. sınıf öğrencisi Utku Keskin, okulunun düzenlediği gezi ile Ilgaz Dağı’na geldiğini belirterek, "Burada teleferiğe bindik, kızakla kaydık, sucuk ekmek yedik. Güzel ve eğlenceli bir etkinlik oldu. Arkadaşlarımla birlikte teleferiğe binip kızakla kaymak benim için güzeldi. Şehirde hiç kar yokken Ilgaz Dağı’nda kar var. Soğuk havaya rağmen karda vakit geçirmek hoş oluyor. Benim için güzel bir deneyim oldu. Sınav stresinden sonra bu gezi de güzel oldu. Sınavlar özellikle lise de biraz yoğun oluyor. Sınavın hemen ardından bu gezi güzel oldu” dedi.