Bayburt Şehitler Ortaokulu ve Şehitler İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan proje ile okul bahçesine 100 adet çınar ağacı fidanı dikimi yapıldı.

Bayburt Belediyesi ve Bayburt Orman İşletme Müdürlüğünün katkısıyla okul yönetimi tarafından hazırlanan proje ile öğrenci ve velilerin hem çevreye duyarlılığının artırılması hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci 100 yılının önemini daha iyi kavrayabilmeleri amaçlandı.

Okul Müdürü Efkan Yazıcıoğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yapılan proje ile öğrencilerin bilinçlendirilmesine katkı sağlanmasının yanı sıra gün geçtikçe betonlaşan yaşam alanlarının içerisinde gençlerin daha yeşil ve yaşanabilir bir okulda eğitim öğretim görmelerinin de hedefleri arasında yer aldığına değinerek, “20. Yüzyıla kadar doğal nedenler, bilinçsizce ormanlardan faydalanmalar ve yangınlarla yok edilen ormanlar günümüzde hızlı nüfus artışı nedeniyle yeni tarım alanları açmak, konut için yer sağlamak, sanayi tesisleri kurmak gibi nedenlerle yok edilmektedir. Ayrıca sanayileşmenin getirdiği kirlilik de eklenince, ormanların azalmasının yarattığı tehlike, dünyanın ve insanların geleceğini ciddi şekilde tehdit eder olmuştur. Şehirlerde yeşil alanların az oluşu insanları betonların içine hapsetmiş ve yeşile ve yeşilliğe olan ihtiyaç artmıştır. ’Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir ağaç fidanı varsa ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin’ Hadisi Şerifi Peygamber Efendimizin ağaca ve doğaya verdiği önemi göstermekte milletimiz tarihin her döneminde ağaca ve doğaya saygılı olmuş ’Yaş kesen baş keser’’ sözüyle bir nevi bunu ispata dönüştürmüştür. Bizler de bu bilinç ile ve Çınar ağacına milletimizin önem atfetmesi sebebiyle Cumhuriyetimizin 100. Yılında ‘Türkiye Yüzyılı’ için 100 Çınar projesini yaparak okul bahçemizi ağaçlandırmak, öğrencilerimize ve velilerine fidan dikme ve onu koruma bilinci aşılamayı hedefledik” dedi.