Edirne’de lise öğrencileri, emekli öğretmen çiftin evinin dış duvarına yazılan çirkin yazıların üzerini boyayarak, duvarın güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Edirne’de lise öğrencileri, emekli öğretmen çiftin evinin dış duvarına yazılan çirkin yazıların üzerini boyayarak, duvarın güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Edirne’nin Havsa ilçesinde Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, coğrafya öğretmenleriyle birlikte emekli öğretmen çiftin evinin dış duvarına yazılan yazıları boyayarak, duvarın güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı. Esnaf da öğrencilere destek olarak boyaları hediye etti. Binanın çevresini de temizleyen öğrenciler, emekli yaşlı çifte unutulmayacak bir Öğretmenler Günü hediyesi verdi.

“Öğrencilerime müteşekkirim”

Öğrencileriyle birlikte evin duvarını boyayan coğrafya öğretmeni Süleyman Ekiz, öğretmenlerle birlikte bütün esnaf ve vatandaşların çok mutlu olduğunu belirterek, “Öğrencilerim, öğretmenlerim ve bütün etraftaki herkes bu evi kötü görüyordu. Aynı zamanda boş kalan evi başka insanlar da kullanıyordu. Evin etrafını çöp haline getirmişlerdi ve evin duvarlarına da ahlak dışı yazılar yazılmıştı. Biz de öğrencilerimizin yardımıyla el birliğiyle elimize süpürgeleri, kürekleri ve fırçaları alarak evi tertemiz ettik, boyadık, badanasını yaptık. Herkes bu duruma çok şaşırdı ve yaptığımız iş için çok mutlu oldular. Öğrencilerden hiç böyle bir hamle beklemiyorlardı. Bu duruma kim el atacak diye merak ediyorlardı ve bu sürprizle karşılaştılar. Çok güzel oldu, herkese teşekkür ederim” dedi.