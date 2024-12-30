Adıyaman Kahta İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, sosyal ve ekonomik hizmetinden faydalanıp Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında bulunan dezavantajlı çocuklara, aileleriyle birlikte geleneksel çiğ köfte etkinliği düzenledi.

Kahta İlçe Gençlik Merkezi’nde düzenlenen çiğ köfte etkinliğinde öğrenciler hem çiğ köfte yedi hem de yazar buluşması kapsamında kitap söyleşisi dinledi. Öğrenciler ayrıca saz eşliğinde türküler söyleyerek etkinliklerle dolu güzel bir gece geçirdi. Etkinliğin sonunda ise çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, bakanlığın çocuklara yönelik vereceği hizmetler noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin her daim köprü olmaya hazır olduklarını ve hizmetleri en hızlı ve kaliteli bir şekilde sunmaları bakımından yedi gün 24 saat çalıştıklarını ifade etti.

Müdür Erşahin, “Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çocuk hizmetleri birimi sorumluları tarafından ilçemizde bulunan ODES kapsamındaki çocuklara yönelik kitap söyleşileri, çiğ köfte, çeşitli yarışmalarla birlikte saz eşliğinde türküler söylendi. Bu akşam çocuklarımız gerçekten güzel ve dolu dolu bir etkinlik yaşadı. Bu anlamda çocukları hayata hazırlamak için çeşitli etkinlikler düzenleyerek onların sosyal hayata uyumu, iletişim becerilerinin gelişmesi, psiko-sosyal durumlarına katkı sunmaları gibi duygu durumlarına olumlu yönde katkı sağlamaktadırlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan ODES projesi ülkemiz genelinde kendi evlerinde yaşayan dezavantajlı çocukların okul başarı seviyesini arttırmak ve çocukları hayata hazırlamayı amaçlıyor. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan gençler, programdan memnun olduklarını ifade ederek, Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.