Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ODES (Okul Destek Projesi) çerçevesinde bulunan öğrenciler için iki günlük Güneydoğu turu gerçekleştirildi.

Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinden faydalanan öğrenciler Okul Destek Projesi ile bir haftalık ara tatilde 2 günlük Diyarbakır, Mardin ve Midyat gezileri düzenlendi. Geziler ile öğrencilerin farklı illeri gezerek o illerdeki tarihe tanıklık etmesi ve milattan önceki yıllara dayanan uygarlıkları tanımaları hedeflendi.

Milli ve manevi unsurların önemine dikkat çeken Kahta Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürü Şevket Erşahin, “Kuruluşumuz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün SED hizmetinden faydalanıp ODES (Okul Destek Projesi) kapsamında bulunan çocuklarımız için bir haftalık ara tatilde, 2 günlük olarak planlanan Diyarbakır, Mardin ve Midyat gezileri yapılmıştır. Yapılan gezi programının amacı çocuklarımızın farklı illeri gezip, o illerde bulunan tarihe ışık tutmuş ve milattan önceki yıllara dayanan uygarlıkları tanımak ve geçmişte Mezopotamya’da farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşadıklarını yerinde görmekle beraber çocuklarımızın ufku geniş, milli ve manevi unsurlarımızın önemini anlayan bir birey olarak büyümelerine katkı sunmaktır. Bu gezi programında çocuklarımıza desteklerini esirgemeyen ilçe Kaymakamımız Muhammed Üsame Soysal’a çocuklarımız adına teşekkür ederiz” dedi.