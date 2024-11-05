Aksaray Ağaçören Şehit Menderes Taşkale Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tanıtıldı.

Aksaray Ağaçören Şehit Menderes Taşkale Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden 14 öğrenci ve 2 öğretmenin NEVÜ’yü ziyaretlerinde kendilerini, üniversitenin Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Toprak Keskin ve Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Tayyibe Işıl Doğan karşıladı. Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde atölyeler, sınıflar, idari birimler, kurumsal işleyiş, barınma, ulaşım, öğrencilere sunulan imkânlar hakkında bilgilendirilen misafir öğrenci ve öğretmenlere daha sonra üniversitenin Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi, Spor Merkezi, Öğrenci Yaşam Merkezi ve diğer tesisler gezdirildi.