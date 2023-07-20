DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde bulunan Deneyap atölyelerinde ki öğrenciler Konuralp’te müze ve antik kent ziyareti gerçekleştirdi.

Düzce’de yaz okulları çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde de deneyap atölyesi kuruldu. Öğrenciler teknoloji de geliştirdikleri ürünleri tek tek deneyerek öğreniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’de öğrencilerin sosyal etkinlikleri çerçevesinde Konuralp’te bulunan müze ve Prusias ad Hypium antik kentini ziyaret ederek tarihe tanıklık etti.