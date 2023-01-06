Düzce Üniversitesi öğrencileri, “Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?” etkinliği dahilinde Karavana Mutfağı’nda bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, “Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?” etkinliği dahilinde Karavana Mutfağı’nda bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile öğrencilere, pişirilen yemeklerin kalite standartları dahilinde nasıl hazırlandığı yerinde görme olanağı sağlanıyor.

Etkinlikte Beslenme Hizmetleri Biriminde görev yapan Gıda Mühendisleri eşliğinde, yemekhane depoları, bulaşıkhane ve diğer alanları ziyaret eden Düzce Üniversitesi öğrencileri, yemeklerin hijyenik ve güvenli bir ortamda hazırlanma sürecini yakından görme fırsatı elde ettikleri için Düzce Üniversitesi’ne teşekkürlerini iletti.