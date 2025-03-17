Gemlik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Çevre ve Deniz Kirliliği (Müsilaj)" konulu eğitim seminerleri düzenliyor.

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Yaşar Demirdirek ve Çevre Mühendisi Çiğdem Polatsivri’nin sunum yaptığı seminerlerde geri dönüşüm süreçlerinin önemi, atık yağlar, geri dönüşüm ve çevreye zarar vermeyen tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi ele alınıyor. Özellikle ilçenin en önemli sorunlarından biri olan deniz kirliliği ve müsilaj tehlikesi hakkında uzman görüşlerine yer verilerek, bilimsel veriler ışığında bilgilendirme yapılıyor. Eğitmenler, iklim değişikliği, denizlerde meydana gelen kirlilik ve deniz suyu sıcaklığının deniz salyalarının oluşumuna sebep olduğunu vurgularken, bu durumun önüne geçebilmek için ilgili kurumların gerekli önlemleri almasının önemine dikkat çekiyor. Müsilajla ilgili fotoğraf ve video görselleri eşliğinde yapılan sunumlarla konunun etkileri gözler önüne seriliyor. Atıkların ayrıştırılması için evlerde ve okullarda basit sistemler kurulabileceği, bu sayede geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin hale gelebileceği belirtilirken; plastik kullanımını azaltmak, geri dönüşüm malzemelerini tercih etmek ve doğaya zarar vermeyen ürünleri kullanmanın uzun vadede çevre üzerinde olumlu etkiler oluşturacağı anlatılıyor. Eğitimlerde yapılan görsel sunumlarla öğrencilerin dikkatini çeken uzman eğitmenler, sıfır atık bilincinin günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiği konusunda da ayrıca öğrencileri bilinçlendiriyor.