MBA Okulları ortaokul ve lise öğrencileri, küresel sorunlara İngilizce dilinde çözüm bulmak, sunum ve ifade yeterliliklerini global temalar çerçevesinde geliştirmek amacıyla Antalya’da MBA MUN’24 Konferansı düzenledi. Öğrenciler, ‘Daha İyi Bir Dünya’ sloganıyla “İnsan Haklarının Sürdürülebilir Korunması: Küresel Vatandaşlar Olarak Gençlerin Rolü” için buluştu.

Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımını referans alan Medicana Eğitim Grubu MBA Okullarının 650 öğrencisinin katılım gösterdiği, Model United Nations-MUN Konferansında öğrenciler, liderlik becerilerini geliştirdi, yeni dünya sorunlarına çözüm operasyonları üreterek ‘İnsan Haklarının Sürdürülebilir Korunmasının Hayati Önemi’ hakkında görüşlerini paylaştı.

İngilizce dilinde gerçekleşen MBA MUN’24 konferansına katılım sağlayan ortaokul ve lise öğrencileri 40 farklı ülkenin komitelerinde delege olarak temsil ettikleri ülkelerin “Daha İyi Bir Dünya” için güncel küresel sorunları hakkında önce araştırma yaparak sonrasında da raporlar sunarak ‘İnsan Haklarının Sürdürülebilir Korunması: Küresel Vatandaşlar Olarak Gençlerin Rolü’ üzerine çözüm ürettiler.

MUN konferanslarının “Daha İyi Bir Dünya için” önemli bir deneyim platformu olduğuna vurgu yapan Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Genel Müdür Yardımcısı Duygu Kılıç, “Burada; cesaret etmek, hayal kurmak ve daha derine inmek için bir araya geldik. Burada; gülümsemek, parlamak ve başarmak için bir araya geldik. Unutmayın, her bir araya gelmenin dünyayı değiştirme potansiyeli vardır. Bu yüzden; merakı keşfedin, sınırları zorlayın, bilgiyi yayın, uygulanabilir çözümler tasarlayın ve daha iyi bir dünya ve gelecekteki kendiniz için dünyanın ihtiyaç duyduğu temel yapı taşlarında ustalaşın. MUN’i unutulmaz bir deneyime dönüştürmek için sorumluluk alın, meydan okuyun ve ilhamı kucaklayın. Küresel iyi oluşa adanmışlığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.